Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника
В Алтайском крае под суд пойдет студент четвертого курса Бийского государственного колледжа, который обвиняется в вымогательстве.
Как установило следствие, в марте этого года 20-летний парень стал требовать у 16-летнего первокурсника деньги.
- При этом он применил против него физическую силу и угрожал продолжить, если он не отдаст ему ценности, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU