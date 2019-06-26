Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-26T13:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае под суд пойдет студент четвертого курса Бийского государственного колледжа, который обвиняется в вымогательстве.

Как установило следствие, в марте этого года 20-летний парень стал требовать у 16-летнего первокурсника деньги.

- При этом он применил против него физическую силу и угрожал продолжить, если он не отдаст ему ценности, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

Читайте также:

Сбивший полицейского парень сел на 17 лет

Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU