2019-06-26T13:52:39+03:00
Происшествия

Студент колледжа вымогал деньги у первокурсника

Анна СЕМИНА
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Четверокурсник требовал деньги с первокурсникаЧетверокурсник требовал деньги с первокурсникаФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае под суд пойдет студент четвертого курса Бийского государственного колледжа, который обвиняется в вымогательстве.

Как установило следствие, в марте этого года 20-летний парень стал требовать у 16-летнего первокурсника деньги.

- При этом он применил против него физическую силу и угрожал продолжить, если он не отдаст ему ценности, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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