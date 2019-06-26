2019-06-26T13:38:57+03:00
Происшествия

Жительница Алтайского края заплатила за 20 литров меда 118 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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МедМедФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который обманывал пожилых людей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 27-летний мужчина брал у своей знакомой автомобиль и заезжал в разные села. Там он находил пожилых людей и говорил о том, что их сыновья заказали у него мед. О родственниках он узнавал сам, приезжая в населенные пункты. После злоумышленник оставлял тару с медом, а взамен брал деньги. Причем сумму мужчина называл гораздо больше, чем стоимость меда.

Так, жительница Алейска 1934 года рождения взамен 5-литровой тары с медом предала ему пять тысяч рублей, а 80-летняя жительница Топчихинского района - 118 тысяч за 20-литровую тару.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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