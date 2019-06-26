Погода на 27 июня 2019 года в Барнауле: +29 градусов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-26T12:38:18+03:00

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В Барнауле прогнозируется настоящая жара – столбик термометра в краевой столице днем 27 июня 2019 года поднимется до +29 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +12…+17, в предгорных районах +7…+12 градусов, без осадков, в утренние часы местами туман. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, ветер юго-восточный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду.

28 июня в краевой столице Алтайского края столбик термометра поднимется до +31, а уже 29 июня – до +32 градусов. Местами по региону воздух и вовсе прогреется до +33 градусов.

По данным Алтайского ЦГМС на всей территории Алтайского края ожидается горимость 1, 2, 3 класса. Сохраняется риск возникновения природных (ландшафтных) пожаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU