2019-06-26T11:56:25+03:00
Звезды

Шукшина под открытым небом показали в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Шукшин под открытым небомШукшин под открытым небомФото: предоставлено пресс-службой
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Во вторник, 25 июня, в Барнауле прямо на улице показали пять сцен из самых популярных произведений писателя.

Артисты театра драмы устроили уличный перфоманс – показали горожанам несколько сцен из произведений. В них приняли участие такие актеры как Виктор Осипов, Лена Кегелева, Максим Волков, Татьяна Данильченко, Данила Никаноров. Они представили случайным зрителям такие произведения как «Сапожки», «Калина красная», «До третьих петухов», «А поутру они проснулись» и другие.

Такое уличное представление актеры драмтеатра показали впервые. И от того, что в основу легла именно шукшинская проза, для них это наиболее значимый факт.

- Акция стала оригинальным анонсом фестиваля спектаклей по произведениям нашего земляка «Здравствуйте, люди!». С 18 по 26 сентября фестиваль соберет на сцене театра драмы лучшие постановки по его произведениям из Москвы, Омска, Новокузнецка, Твери, - говорят в театре.

Изюминкой данного фестиваля станет премьера «И разыгрались же кони в поле». Незадолго до этого актеры вновь выйдут на улицы Барнаула и покажут Шукшина под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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