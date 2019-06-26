2019-06-26T09:55:50+03:00
Общество

Где в Барнауле отметят День молодежи

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле 29 июня пройдут празднования Дня молодежи в парке культуры и отдыха «Центральный». В этот день гостей ждёт яркое мероприятие с обширной программой.

Праздничное мероприятие начнется в 15 часов. Для барнаульцев готовят эко-фестиваль с различными мастер-классами, русские забавы от весёлых скоморохов, интерактивную площадку от телеканала ТНТ. Участников также ждет увлекательная игра, призы и фотосессия.

Так с 16.00 до 17:00 пройдет концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. В 17.00 состоится Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул – 2019». С 18.00 до 18.30 пройдет отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул». А уже с 18:30 до 19:30 заряжать гостей позитивом будут лучшие команды КВН со всего Алтайского края.

Завершит праздник выступление барнаульской кавер-группы «ZZ POP». Оно запланировано с 19:30 до 21:00. На праздник приглашают всех желающих, вход в парк свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шукшина под открытым небом показали в Барнауле
Сбивший полицейского парень сел на 17 лет
В Рубцовске закрыли хлебокомбинат
В Бийске на месте спортивных комплексов строят торговые центры
В Барнауле произошел самый красивый порыв водопровода
На Алтае депутаты поддержали коллегу, обвиняемого в тяжких преступлениях
Прокуратура провела проверку по факту отсутствия горячей воды в Барнауле
Алтайские специалисты рассказали о микробиологическом ликбезе
Детские соревнования по шахматам пройдут в Барнауле
Алтайские инспекторы разработали новый туристический маршрут в Чинетинском заказнике
В алтайском правительстве наградили лучших выпускников
Двух новорожденных в тяжелом состоянии на вертолете доставили в Барнаул
Селянин убил приятеля и закопал его тело во дворе своего дома
Директор агропредприятия обвиняется в невыплате зарплаты
Памятный знак в честь студенческого отряда откроют в Барнауле
Машина с пятилетней девочкой скатилась в реку на Алтае
В Барнауле тепловоз врезался в стену депо
Зимой на курорте «Белокуриха-2» откроются горнолыжные трассы
Дополнительный рейс в Артыбаш открывается из Барнаула
Власти ответили жителям Барнаула на вопросы по ремонту дорог в Барнауле
Эксперты признали незаконной сотовую вышку на крыше школы