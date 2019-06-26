Где в Барнауле отметят День молодежи

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-26T09:55:50+03:00

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В Барнауле 29 июня пройдут празднования Дня молодежи в парке культуры и отдыха «Центральный». В этот день гостей ждёт яркое мероприятие с обширной программой.

Праздничное мероприятие начнется в 15 часов. Для барнаульцев готовят эко-фестиваль с различными мастер-классами, русские забавы от весёлых скоморохов, интерактивную площадку от телеканала ТНТ. Участников также ждет увлекательная игра, призы и фотосессия.

Так с 16.00 до 17:00 пройдет концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. В 17.00 состоится Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул – 2019». С 18.00 до 18.30 пройдет отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул». А уже с 18:30 до 19:30 заряжать гостей позитивом будут лучшие команды КВН со всего Алтайского края.

Завершит праздник выступление барнаульской кавер-группы «ZZ POP». Оно запланировано с 19:30 до 21:00. На праздник приглашают всех желающих, вход в парк свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU