В Бийске на месте спортивных комплексов строят торговые центры

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-26T09:36:44+03:00

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Уже более пяти лет в Бийске специально выделяют землю под строительство спортивных комплексов, но на их месте почему-то появляются торговые центры. В проблеме попытались разобраться журналисты «Бийского рабочего».

Несколько лет назад на улице Разина, рядом с корпусом кадетской школы, освободилась площадка. Ранее здесь были дома, но их снесли. Горожан предупредили, что на этом месте должен появиться физкультурно-оздоровительный комплекс. А еще раньше появились планы возвести на свободной площади зал для греко-римской борьбы.

- Уже и свидетельство на землю получили. А когда появилась возможность расширить профиль зала, упускать ее не стали. В России работает масштабный проект - строительство спортивно-оздоровительных комплексов. Бийск заявился на участие в нем, - пишет издание.

Место для СК было идеальным. Он должен был вписаться в район, где уже есть стадион «Юбилейный» и бассейн «Дельфин». Однако последний теперь закрыт и требует проведение капитального ремонта.

В настоящее время муниципалитет разместил заказ на разработку проектно-сметной документации для строительства комплекса и жители надеются, что рано или поздно он все же появится.

Однако опасения все же есть. С 2013 года администрация выделяла несколько участков под строительство ФОКов. Первый находится неподалеку от «Ленты». Согласно документам там должен был появиться лечебно-оздоровительный центр, но пока визуально здание больше напоминает ларек.

Другой объект возводится рядом с привокзальной «Марией-Ра», за конечной остановкой автобусов. Но пока он тоже не похож на спорткомплекс.

Еще один участок находится недалеко от предыдущих двух. Согласно документам, там должен был появиться детско-юношеский спортивный центр. Однако за несколько лет сменился ни один хозяин. В итоге построенное здание все же приняли как спортобъект, но таковым в нем и не пахнет. На деле там располагается банальный торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU