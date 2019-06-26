В Барнауле произошел самый красивый порыв водопровода

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-26T09:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульцы обсуждают в соцсетях красивый прорыв водопровода на одной из улиц города. Буквально за пару часов видео случившегося посмотрело больше 12 тысяч жителей краевой столицы.

Днем 26 июня по улице Тимуровская, 78 прорвало водопровод. Видео случившегося опубликовали на странице в соцсетях городского сообщества «Barnaul.insta». Авторы назвали сегодняшний порыв самым красивым в Барнауле, потому что из-за него образовалась яркая радуга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/716713" frameborder="0"></iframe> Порыв.

Просмотрев кадры, жители города стали оставлять свои комментарии по поводу инцидента.

- Вживую вообще красота, а главное сами СГКшники вокруг бегают и пальцами тычут, - написала очевидец Алена.

Свою версию случившегося озвучил и Александр:

- Там должен быть горшочек с золотом, его эльфы спрятали, - добавил мужчина.

К слову, устранили порыв или еще нет пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU