Детские соревнования по шахматам пройдут в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:06 2019-06-26T05:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 по 30 июня в Барнауле состоится «Турнир юных надежд» по шахматам. Детские соревнования посвящены памяти тренера Людмилы Кожевниковой, сообщили в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

Состязания пройдут в двух группах. В первую (турнир «А») войдут наиболее сильные юные шахматисты Алтайского края, у которых российский рейтинг выше:1100 пунктов у мальчиков, 1000 пунктов - у девочек. Во второй группе (турнир «В») будут играть участники с наименьшим рейтингом.

Пять лучших шахматистов турнира «В» получат повышение в классе.

Первые партии стартуют в 12:00 в Краевом шахматном клубе (улица Гоголя, 42).

Читайте также:

«Лаборатория Касперского» заключила договор с юным шахматным гением из Барнаула

Барнаульская школьница Виктория Лоскутова в свои 15 лет уже стала шахматным гением. Девочка является абсолютной чемпионкой Сибири 2018 года, серебряным призером чемпионата Сибири среди женщин 2019 года, обладательницей Кубка России среди девушек до 15 лет и действующим мастером ФИДЕ по шахматам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU