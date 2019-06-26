2019-06-26T04:53:04+03:00
Туризм

Алтайские инспекторы разработали новый туристический маршрут в Чинетинском заказнике

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Новый туристический маршрут в Чинетинском заказнике разработали государственные инспекторы КГБУ «Алтайприрода». 17-километровый кольцевой маршрут проходит с «вооруженным сопровождением», сообщает Алтайтурцентр.

- По маршруту вы натопаете 34000 шагов, каждый из которых отзовется удовольствием, граничащим с приятной усталостью. Вам откроются живописные ландшафты и горные пейзажи. Вы ощутите на себе вольный ветер, насладитесь журчанием нетронутых ручьев и пением редких птиц, посмотрите так далеко, как никогда раньше, – анонсируют новый тур разработчики.

Первыми по экотропе «Медвежья» в мае этого года прошли ученые из Чехии, которые приезжали изучать летучих мышей. С июня турпроект стал регулярным маршрут. Путешественникам предоставляют полевой лагерь с палатками и отдых на базе с юртами и баней.

По словам замдиректора «Алтайприроды» по туризму Кирилла Никифорова, группа включает в себя от шести до десяти человек. Их сопровождают два опытных вооруженных егеря, знающие повадки диких животных, их излюбленные тропы и места, где зверей – лосей, кабанов, косуль, маралов и других – можно наблюдать и фотографировать. Путешествовать могут и дети, но не младше 14 лет и лишь со взрослыми членами семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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