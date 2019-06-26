2019-06-26T04:54:28+03:00
Общество

В алтайском правительстве наградили лучших выпускников

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Максим Костенко на награждении лучших выпускниковМаксим Костенко на награждении лучших выпускниковФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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25 июня в правительстве Алтайского края прошел торжественный прием лучших выпускников. На встрече присутствовали 90 медалистов, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, всероссийских и международных и международных спортивных соревнований, творческих конкурсов, членов волонтерских отрядов, сообщили в пресс-службе правительства края.

Поздравили выпускников заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань, заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Ирина Солнцева, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова. Они вручили ребятам именные поздравительные адреса.

С приветственным словом от имени главы региона Виктора Томенко выступила Ирина Долгова.

- Дорогие выпускники, сегодня вместе с аттестатом вы получаете путевку в ваше взрослое будущее. С этого дня вы становитесь ответственными не только за свою судьбу, но и за судьбу всей нашей страны, за дальнейшее развитие Алтайского края. Сегодня вы должны сделать осознанный выбор профессии, которой посвятите всю свою жизнь. Перед вами открыты двери всех вузов страны, в том числе вузов Алтайского края, которые постоянно повышают свой образовательный уровень, - отметила Ирина Долгова.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, выступая, рассказал выпускникам о своей формуле успеха с пятью составляющими: мечта, реалистичные цели для ее достижения, талант, воля к победе и труд.

Напомним, в этом году аттестаты о среднем общем образовании получат 12,7 тыс. выпускников школ Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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