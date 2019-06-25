Селянин убил приятеля и закопал его тело во дворе своего дома

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-25T17:16:06+03:00

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46-летнего жителя Тогульского района Алтайского края обвиняют в убийстве приятеля.

Следствие установило, что в апреле прошлого года в полицию с заявлением обратились родные 64-летнего селянина. Они рассказали, что он ушел из дома и не вернулся. Следователи начали подозревать, что в данном случае имеет место быть криминальный характер исчезновения мужчины.

- Почти год преступление оставалось нераскрытым. Однако в марте 2019 года оперативники вышли на след человека, который был причастен к совершению убийства, - сообщают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы установили, что в день исчезновения потерпевший пришел в гости к своему 46-летнему приятелю. Вместе они выпили, а потом произошел конфликт. Хозяин дома схватил нож и ранил пенсионера. От полученной травмы он скончался. Тело погибшего убийца закопал во дворе усадьбы.

Когда к селянину пришли следователи, он сразу во всем сознался. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU