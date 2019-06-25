Директор агропредприятия обвиняется в невыплате зарплаты

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-25T16:28:45+03:00

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В Алтайском крае завели уголовное дело на директора ООО «Алтайская нива», которого обвиняют в невыплате зарплаты своим сотрудникам.

Основным видом деятельности данного предприятия является растениеводство и животноводство. Следствие установило, что директор «Алтайских нив» с июня по ноябрь 2018 года полностью не выплачивал зарплату свыше двух месяцев подряд.

- Помимо этого он выплачивал 76 наемным работникам зарплаты в размере ниже установленного федеральным законом МРОТа. В результате умышленных действий обвиняемого перед указанными работниками сформировалась задолженность по зарплате в сумме более 4,5 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Как установили следователи, руководитель предприятия при этом имел реальную возможность для полного погашения задолженности, но не делал этого.

- Он перераспределял денежные потоки на иные цели, в первую очередь, на расчеты с поставщиками и возврат кредиторской задолженности, создавая видимость финансового благополучия организации и решая текущие финансовые проблемы, - добавляют в ведомстве.

Чтобы доказать это, была проведена огромная работа. В итоге объем уголовного дела составил более десяти томов. На имущество предприятия был наложен арест.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU