В Барнауле тепловоз врезался в стену депо

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-25T12:51:46+03:00

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В субботу, 22 июня, в Барнауле произошло ЧП в локомотивном депо ТЧЭ-7: тепловоз врезался в стену здания.

Однако известно об этом происшествии стало только сейчас. Колоритными фотографиями с места ЧП поделился участник сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По его словам, руководство предпочло не афишировать произошедшее.

- Все это случилось из-за того, что на машинистов навешивают дополнительную работу, не связанную с движением, - рассказывает очевидец. - Получилось так, что помощника отправили относить документацию и машинист остался один, а работу надо было выполнять. Вместо помощника был задействован некомпетентный человек, который не убедился в том, что локомотивы сцеплены и при движении они покатились в стену.

В итоге локомотив сорвал ворота, врезался в стену с оконным проемом и снес ее. Сумма ущерба не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU