2019-06-25T12:21:41+03:00
Общество

Дополнительный рейс в Артыбаш открывается из Барнаула

Анна СЕМИНА
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Барнаульский автовокзал открывает дополнительный рейс до села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай.

Его запускают с 1 июля. Отправление от Барнаульского автовокзала в 21.50 по местному времени. Прибытие в Артыбаш в 5.50 утра.

- Обратное отправление из Артыбаша также в 21.50, прибытие в Барнаул – в 5.50, - сообщается на сайте предприятия.

Так как это новый рейс, в первое время он будет выполняться автобусами милой вместимости марки «Ситроен». В дальнейшем, по мере роста востребованности направления, будет искаться возможность предоставить автобусы более комфортабельные вместимостью до 40 мест.

Билеты на рейс уже можно приобрести. Также покупку можно совершить через интернет на сайте e-traffic.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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