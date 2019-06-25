Дополнительный рейс в Артыбаш открывается из Барнаула
Барнаульский автовокзал открывает дополнительный рейс до села Артыбаш в Турочакском районе Республики Алтай.
Его запускают с 1 июля. Отправление от Барнаульского автовокзала в 21.50 по местному времени. Прибытие в Артыбаш в 5.50 утра.
- Обратное отправление из Артыбаша также в 21.50, прибытие в Барнаул – в 5.50, - сообщается на сайте предприятия.
Так как это новый рейс, в первое время он будет выполняться автобусами милой вместимости марки «Ситроен». В дальнейшем, по мере роста востребованности направления, будет искаться возможность предоставить автобусы более комфортабельные вместимостью до 40 мест.
Билеты на рейс уже можно приобрести. Также покупку можно совершить через интернет на сайте e-traffic.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU