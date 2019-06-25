2019-06-25T10:02:15+03:00
Общество

Эксперты признали незаконной сотовую вышку на крыше школы

Анна СЕМИНА
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В Барнауле вышку сотовой связи, установленную на крыше 40-й гимназии, признали незаконной.

Как выяснилось, родители учеников своего согласия на ее установку не давали, но собственник конструкции и руководство школы заверяло, что это совершенно безопасно. По этому поводу даже есть санитарное заключение. Однако, как выяснилось, все же угроза здоровью существует.

– Нет ни одной биологической структуры, на которую эти процессы не оказывали бы воздействия. Для здоровых людей опасности нет, но мы должны быть уверены, что эта тысяча людей абсолютно здорова. И если касается взрослого населения, то, пока реализуется этот фактор, он проживёт жизнь. А это дети, - приводит слова председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева vesti22.tv.

Родители обратились в суд, но процесс проиграли. После этого они решили составить петицию и направить ее в администрацию президента. И вдруг в Роспотребнадзоре вспомнили о санитарной норме, которая запрещает использовать школьные здания для иных целей, кроме образовательных.

В итоге эксперты признали санитарное заключение недействительным. Правда вышка все еще стоит на крыше, так как сотовый оператор пытается оспорить решение Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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