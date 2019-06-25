2019-06-25T06:09:51+03:00
Общество

В Барнауле на трех участках отключили светофоры

Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 25 июня, на трех участках в столице Алтайского края временно отключили светофоры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, связано это с плановым ремонтом светофорных объектов. Так, временные неудобства для водителей наблюдаются на пересечениях:

- улицы Северо-Западной с улицей 80-й Гвардейской Дивизии (с 09.00 до 11.00);

- улицы Северо-Западной с улицей Смирнова (с 09.00 до 11.00);

- улицы 40 лет Октября с улицей Германа Титова (с 09.00 до 12.00);

- Будьте внимательны при проезде указанных участков, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - заключили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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