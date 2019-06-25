2019-06-25T06:02:18+03:00
Общество

В Барнауле временно закроют движение по улице Звездной

Дарья САВЕНКО
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В субботу, 29 июня, в столице Алтайского края временно закроют движение по улице Звездной.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с проведением ремонта железнодорожного переезда с 9.00 до 21.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Звездной, в районе здания №9а по улице Трактовой.

- Будьте внимательны при проезде данного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - заключили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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