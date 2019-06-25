2019-06-25T04:29:11+03:00
Происшествия

«Кружок по интересам»: 13 автомобилистов пробили колеса на одной и той же яме в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Последствия встречи с ямойПоследствия встречи с ямой
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В Барнауле более десятка машин стали заложниками одной и той же ямы и у всех оказались пробиты колеса.

Инцидент произошел накануне, 24 июня, на проспекте Красноармейском. Горожане, ехавшие с работы домой, могли наблюдать странную картину: вдоль улицы выстроилась целая вереница легковушек, рядом с которыми копошились их владельцы. Дело в том, что у всех оказались пробиты колеса.

- Красноармейский - Ползунова, яма в дороге, стоят семь машин сразу подряд и шесть уже уехали. Всего 13 попали в одну и ту же яму, - пишет автор поста в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

По словам автора ролика, опубликованного в сообществе, яму они нашли сразу за трамвайными рельсами на проспекте Красноармейском. В итоге – дыра с кулак в шине. Кто ответит за такой беспредел на дороге – пока не ясно. Сами же пострадавшие не без сарказма назвали ситуацию «кружок по интересам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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