Сотрудник Алтайской таможни предстанет перед судом
Уголовные дела возбудили против сотрудника Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни.
Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, в прошлом году к сотруднику Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни обратился знакомый, который занимается продажей транспорта, ввеенного в Россию. Он попросил передать ему список автотранспортных средств, прошедших таможенное оформление на территории стран участниц ЕАЭС.
Подозреваемый согласился с предложением своего знакомого и тот с сентября по декабрь передал ему взятку в сумме 35 тысяч рублей, а сам за это получил списки. Однако, эти документы являются конфиденциальными.
- Этот список относится к ведомственным документам, предназначенным для служебного пользования сотрудниками Алтайской таможни. Информация в списке строго конфиденциальна в связи, с чем ее распространение влечет нарушение Конституционных прав автовладельцев транспортных средств, внесенных в указанный реестр, - сказано в сообщении ведомства.
Уголовные дела возбуждены по фактам превышения должностных полномочий и получения им взятки в значительном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU