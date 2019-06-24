Внимание, розыск: В Барнауле иномарка сбила подростка и скрылась
Дорожно-транспортное происшествие с участием подростка произошло 22 июня в 13:00 на улице Антона Петрова в Барнауле.
Известно, что в районе дома №197 водитель на автомобиле «Хендай Солярис», серебристого цвета, с мухобойкой черного цвета на капоте сбил 15-летнего мальчика, а после скрылся с места. Ребенок получил травмы.
Всех, кто видел это ДТП или знает другие подробности, просят позвонить по телефонам: 393-605, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.
Читайте также
Упавший в автобусе барнаулец отсудил 240 тысяч рублей
Пострадавший в аварии мужчина обратился в страховую организацию, однако она отказала в выплате. Тогда мужчина отправился в суд (подробнее).
В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня
С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU