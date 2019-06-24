Внимание, розыск: В Барнауле иномарка сбила подростка и скрылась

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-24T16:04:42+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием подростка произошло 22 июня в 13:00 на улице Антона Петрова в Барнауле.

Известно, что в районе дома №197 водитель на автомобиле «Хендай Солярис», серебристого цвета, с мухобойкой черного цвета на капоте сбил 15-летнего мальчика, а после скрылся с места. Ребенок получил травмы.

Всех, кто видел это ДТП или знает другие подробности, просят позвонить по телефонам: 393-605, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня

С 25 июня в районе дома по адресу Профинтерна, 16 будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU