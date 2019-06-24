Жара наступает: В Алтайском крае потеплеет до +35 градусов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-24T15:55:05+03:00

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Алтайские синоптики передают на ближайшие несколько дней настоящую жару – столбик термометра в некоторых районах будет подниматься до +35 градусов.

Так, ночью 25 июня в крае будет +6…+11 градусов, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в предгорных районах местами сильный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Днем ожидается +17…+22 градуса, в юго-западных районах потеплеет до +27 градусов, в юго-восточных районах возможен дождь, гроза.

В Барнауле в ночь на вторник температура опустится до +7… +9 градусов, в начале ночи небольшой дождь, в утренние часы возможен туман. Днем ожидается +20… +22 градуса, без осадков.

В среду, 26 июня, ночью в регионе температура воздуха составит +8… +13 градусов, днем +25… +30 градусов. Без осадков, в утренние часы местами туман. В Барнауле ночью ожидается всего +10…+12 градусов, днем +25… +27 градусов, без осадков.

В четверг, 27 июня, ночью прогнозируют +11… +16 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +25… +30 градусов. В западных районах потеплеет до +35 градусов, однако возможен дождь, гроза. В Барнауле синоптики передают ночью +12…+14 градусов, днем потеплеет до +28… +30 градусов, без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU