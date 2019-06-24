Барнаул сковали восьмибальные пробки

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-24T14:09:05+03:00

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Вечером в понедельник, 24 июня, жители и гости Барнаула, пользующиеся личным автомобилем или общественным транспортом, вынуждены стоять в восьмибальных пробках.

Так, согласно сервису «Яндекс. Пробки», серьезный затор образовался на проспекте Строителей от площади Октября до улицы Фурманова. В связи с этим, затруднено движение в направлении проспекта Строителей по улице Челюскинцев и по переулку Ядринцева. На проспекте Ленина также есть пробка. Начинается она на пересечении с улицей Союза Республик и заканчивается около ТРЦ «Пионер». Как всегда, затор образовался на шоссе Ленточный бор перед улицей Власихинской.

ДТП и дорожные работы стали причиной затора на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова. На параллельной улице – 42-й Краснознаменной бригады, также наблюдается увеличение числа автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU