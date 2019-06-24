Из Барнаула вновь можно улететь в Томск прямым рейсом

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-24T14:02:15+03:00

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С 24 июня возобновили субсидированные рейсы из Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова в Томск. Рейсы выполняет авиакомпания «СиЛа» на пассажирском самолете «Ан-28».

Из Барнаула пассажиры могут отправиться в город студентов и молодежи по понедельникам, средам и пятницам. Обратно рейсы назначены на вторник, четверг и воскресенье. Полет занимает 1 час 40 минут. Стоимость билетов составляет от 3 тысяч рублей в одну сторону.

Отметим, что Барнаульский аэропорт перешел на летний график работы и в его расписании появились дополнительные рейсы и новые направления. Из столицы Алтайского края можно улететь в Симферополь, в Сочи и Анапу. Помимо этого все лето из Барнаула отправляются чартерные самолеты на популярные заграничные курорты – Камрань и Анталью.

Также в летнем расписании аэропорта появились рейсы в Сургут. А еще из Барнаула этим летом можно будет улететь в Казань, Иркутск, Красноярск, Томск и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU