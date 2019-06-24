В Барнауле осудили бывшего студента юрфака

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-24T13:33:25+03:00

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В Барнауле вынесли приговор бывшему студенту юридического факультета одного из ВУЗов региона.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в 2017 году к парню обратился его знакомый с необычным предложением. За 10 тысяч рублей он должен был выступить в качестве учредителя и директора в обществе с ограниченной ответственностью, но, не занимая эту должность. Студент юрфака согласился и передал свой паспорт. С помощью него знакомый подготовил документы для образования юридического лица, потом внес эти данные в ЕГРЮЛ.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина свою вину признал в полном объеме. Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU