Юные исследователи из Барнаула отправились в «Орленок»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-24T12:21:11+03:00

Победители чемпионата «World Skills» смогут не только отдохнуть, но и поучаствуют в научных экспедициях

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24 июня во всероссийском детском центре «Орлёнок» началась смена, в которой участвуют двое юных исследователей из Барнаула – оба являются добровольцами школьного лесничества «Иволга». Талантливые ребята неоднократно становились победителями и призерами городских и региональных конкурсов по экологической тематике. Самая значимая из побед - в чемпионате World Skills, где команда показала глубокие знания в области лесного хозяйства. Эта победа и обеспечила ребятам прекрасный отдых в «Орленке» и участие в тематической смене «Лесной подрост» по направлению от Рослесхоза.

Целых три недели школьникам предстоит не только отдыхать, но и участвовать в научных экспедициях, экологических студиях и мастер-классах, заниматься изучением флоры дендропарка ВДЦ «Орленок». Кстати, помощь в покупке авиабилетов для ребят оказала компания «Алтайлес».

ИСТОЧНИК KP.RU