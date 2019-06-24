Где посмотреть результаты ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию
Результаты ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию стали известны выпускникам Алтайского края.
В этом году английский язык сдавали более 700 человек, из которых 86 получили 90 и более баллов. Немало было и тех, кто решился написать ЕГЭ по немецкому, китайскому, французскому и испанскому. Максимальный балл по немецкому языку составил 84. Отметим, что минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ по иностранным языкам для поступления в вуз, составляет 22 балла.
По обществознанию только один человек получил 100 баллов, а еще 77 человек написали ЕГЭ на 91 балл и более. Минимальное количество баллов, которое необходимо получить по этому предмету для поступления в вуз, - 42.
Свои результаты можно узнать через Федеральный сервис ознакомления с результатами участников ЕГЭ, опубликованный на официальном портале ЕГЭ, и Региональный сервис просмотра индивидуальных результатов ГИА 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU