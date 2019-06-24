2019-06-24T10:28:49+03:00
Общество

Погода на 25 июня 2019 года в Барнауле: +22 градуса и туман

Дарья САВЕНКО
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25 июня в Барнауле ожидается облачная и теплая погода.25 июня в Барнауле ожидается облачная и теплая погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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25 июня 2019 года в Барнауле ожидается облачная и теплая погода.

Так, по данным синоптиков, ночью в краевой столице столбик термометра опустится до +7...+9 градусов, в начале ночи небольшой дождь, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. В утренние часы возможен туман, без осадков, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

По Алтайскому краю в ночь на 25 июня ожидается +6…+11 градусов, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в предгорных районах местами сильный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Днем столбик термометра поднимется до +17…+22, в юго-западных районах до +27 градусов. В юго-восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман, ветер юго-восточный 2-7, с усилением до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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