2019-06-24T09:50:12+03:00
Общество

В Алтайском крае Пенсионный фонд изменил график приема граждан

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю на один час увеличили время приема граждан.

Так, теперь прием по адресу: улица Партизанская, 94, кабинет 105, проводится с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 12 часов 48 минут). Ведет прием дежурный специалист.

График приема граждан руководством:

– управляющий Борис Трофимов: каждый второй вторник месяца с 9 до 11 часов;

– заместитель управляющего Алексей Хомутов: каждый третий вторник месяца с 9 до 11 часов;

– заместитель управляющего Наталия Мочалова: каждый четвертый вторник месяца с 9 до 11 часов.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (3852) 39-99-34.

Читайте также

Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит «горячую линию» по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные исследователи из Барнаула отправились в «Орленок»
Где посмотреть результаты ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию
В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня
Погода на 25 июня 2019 года в Барнауле: +22 градуса и туман
Восемь магистратских программ открыли в юридическом институте АлтГУ
Барнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлону
На обновление объездной в Барнауле потратят 290 млн рублей
15 человек эвакуировали из горящего дома в Камне-на-Оби
Марии Бутиной сократили срок заключения в американской тюрьме
Специалисты роспотребнадзора советуют кушать больше овощей и меньше соли
Какие фильмы претендуют на главный приз Шукшинского кинофестиваля
Мужчину с пакетом конопли задержали в чистом поле
В Барнауле кладут новый асфальт на улице Аносова
Бийский стрелок стал чемпионом II Европейских игр
Пригородные электрички изменят расписание в Барнауле
АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT
Алтайские специалисты рассказали правду о популярном консерванте Е-202
Семилетнего мальчика, пропавшего на пляже в Рубцовске, еще не нашли
Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб
Погода на 24 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
Жители Алтайского края смогут пользоваться скоростным спутниковым интернетом
Школьник покончил с собой на Алтае
Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске
Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии