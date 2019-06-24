В Алтайском крае Пенсионный фонд изменил график приема граждан

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-24T09:50:12+03:00

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В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю на один час увеличили время приема граждан.

Так, теперь прием по адресу: улица Партизанская, 94, кабинет 105, проводится с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 12 часов 48 минут). Ведет прием дежурный специалист.

График приема граждан руководством:

– управляющий Борис Трофимов: каждый второй вторник месяца с 9 до 11 часов;

– заместитель управляющего Алексей Хомутов: каждый третий вторник месяца с 9 до 11 часов;

– заместитель управляющего Наталия Мочалова: каждый четвертый вторник месяца с 9 до 11 часов.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (3852) 39-99-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU