2019-06-24T09:19:54+03:00
Спорт

Барнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлону

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Барнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлонуБарнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлонуФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Жителей Барнаула приглашают принять участие в открытой тренировке по кросс-триатлону. Мероприятие состоится 30 июня в окрестностях села Сорочий Лог на территории одноименного водохранилища.

Как отмечают организаторы, в программе тренировки заявлены две дистанции. Желающим выступить в супер спринте предстоит проплыть 200 метров в открытой воде, принять участие в велогонке на 5 км и пробежать 1,5 км.

Участники стандартной дистанции будут соревноваться в плавании на 1 км, велогонке – 20 км и в беге на 6 км. В этом виде программы предусмотрены личный зачет и командная эстафета.

К участию в открытой тренировке приглашаются любители и профессионалы любых спортивных направлений, и все, кто придерживается активной жизненной позицией, достигшие совершеннолетия.

Участники, показавшие наилучшее время на дистанциях будут награждены памятными медалями и символическими призами от партнёров мероприятия. Онлайн регистрация на сайте Велобарнал.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные исследователи из Барнаула отправились в «Орленок»
Где посмотреть результаты ЕГЭ по иностранным языкам и обществознанию
В Барнауле на улице Профинтерна ограничат движение транспорта с 25 июня
Погода на 25 июня 2019 года в Барнауле: +22 градуса и туман
Восемь магистратских программ открыли в юридическом институте АлтГУ
В Алтайском крае Пенсионный фонд изменил график приема граждан
На обновление объездной в Барнауле потратят 290 млн рублей
15 человек эвакуировали из горящего дома в Камне-на-Оби
Марии Бутиной сократили срок заключения в американской тюрьме
Специалисты роспотребнадзора советуют кушать больше овощей и меньше соли
Какие фильмы претендуют на главный приз Шукшинского кинофестиваля
Мужчину с пакетом конопли задержали в чистом поле
В Барнауле кладут новый асфальт на улице Аносова
Бийский стрелок стал чемпионом II Европейских игр
Пригородные электрички изменят расписание в Барнауле
АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT
Алтайские специалисты рассказали правду о популярном консерванте Е-202
Семилетнего мальчика, пропавшего на пляже в Рубцовске, еще не нашли
Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб
Погода на 24 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
Жители Алтайского края смогут пользоваться скоростным спутниковым интернетом
Школьник покончил с собой на Алтае
Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске
Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии