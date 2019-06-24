СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-24T09:19:54+03:00

Барнаульцев приглашают на открытую тренировку по кросс-триатлону Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Жителей Барнаула приглашают принять участие в открытой тренировке по кросс-триатлону. Мероприятие состоится 30 июня в окрестностях села Сорочий Лог на территории одноименного водохранилища.

Как отмечают организаторы, в программе тренировки заявлены две дистанции. Желающим выступить в супер спринте предстоит проплыть 200 метров в открытой воде, принять участие в велогонке на 5 км и пробежать 1,5 км.

Участники стандартной дистанции будут соревноваться в плавании на 1 км, велогонке – 20 км и в беге на 6 км. В этом виде программы предусмотрены личный зачет и командная эстафета.

К участию в открытой тренировке приглашаются любители и профессионалы любых спортивных направлений, и все, кто придерживается активной жизненной позицией, достигшие совершеннолетия.

Участники, показавшие наилучшее время на дистанциях будут награждены памятными медалями и символическими призами от партнёров мероприятия. Онлайн регистрация на сайте Велобарнал.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU