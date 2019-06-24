2019-06-24T08:32:24+03:00
Происшествия

15 человек эвакуировали из горящего дома в Камне-на-Оби

Дарья САВЕНКО
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Причиной пожара, по оценкам специалистов, стала неосторожность при обращении с огнем.Причиной пожара, по оценкам специалистов, стала неосторожность при обращении с огнем.Фото: Каменские известия
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Пожарные спасли 15 человек из горящего дома в Камне-на-Оби. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 июня, в одном из многоквартирных домов по улице Первомайская.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела веранда здания, была угроза распространения огня на квартиры. В доме было сильное задымление, поэтому в работу включились звенья газодымозащитной службы.

Сильное задымление было на втором этаже двухэтажного здания. Люди в этот момент находились в своих квартирах, их было видно из окна. С помощью спасательных масок со второго этажа вывели шесть человек. Еще девять человек эвакуировали с первого этажа.

В ликвидации пожара участвовали четыре человека личного состава и три единицы техники. Распространение огня на квартиры не произошло. Причиной пожара, по оценкам специалистов, стала неосторожность при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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