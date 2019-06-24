2019-06-24T08:06:42+03:00
Звезды

Какие фильмы претендуют на главный приз Шукшинского кинофестиваля

Дарья САВЕНКО
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ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 23 по 27 июля.ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 23 по 27 июля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Десять фильмов претендуют на главный приз ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, который пройдет с 23 по 27 июля.

Так, на фестивале состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание». Картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве. Также в конкурсную программу полнометражного игрового кино вошли еще девять картин: «Ваш репетитор» (режиссер Антон Коломеец), «Облепиховое лето» (Виктор Алферов), «Глубокие реки» (Владимир Битоков), «Война Анны» (Алексей Федорченко), «Солдатик» (Виктория Фанасютина), «Интересная жизнь» (Анна Яновская), «Двое» (Тимофей Жалнин), «Надо мною солнце не садится» (Любовь Борисова), «Лорик» (Алексей Злобин).

Показы фильмов конкурсной программы пройдут в кинотеатре «Пионер» в Барнауле, а также в сельских кинозалах.

В этом году на фестиваль приедут президент кинофестиваля Виктор Мережко, Мария Шукшина, Сергей Никоненко, Андрей Мерзликин, Наталья Егорова и другие артисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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