2019-06-24T07:52:34+03:00
Происшествия

Мужчину с пакетом конопли задержали в чистом поле

Анна СЕМИНА
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Пакет с коноплейПакет с коноплейФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Сотрудники полиции задержали на окраине города Камень-на-Оби 38-летнего мужчину с пакетом конопли.

Подозрительного мужчину с пакетом в руках заметили в чистом поле. Рядом с ним остановилась машина сотрудников патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России «Каменский». В ходе досмотра правоохранители увидели, что именно лежит у прохожего в пакете.

- Там находилось вещество растительного происхождения. Мужчина сам признался, что это дикорастущая конопля, которую он только что собрал для собственного потребления, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Содержимое пакета изъяли и направили на исследование. Эксперты подтвердили, что там находилась марихуана массой 250 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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