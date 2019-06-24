Бийский стрелок стал чемпионом II Европейских игр

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-24T07:29:09+03:00

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Стрелок из Бийска Сергей Каменский стал обладателем золотой медали медаль II Европейских игр в Минске.

Наш земляк в паре с Юлией Каримовой из Ижевска стал чемпионом турнира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В финале они обошли другую команду россиян – Анастасию Галашину и Владимира Масленикова – 16:12. Бронзовыми призерами стали чехи Анета Брабцова и Филип Непейчал.

- Они были сильнее норвежцев Жанет Дюстад и Хенрика Ларсена - 17:11, - сообщает «Алтайский спорт».

Уже после завершения турнира Сергей Каменский признался журналистам, что испытал настоящую эйфорию после победы.

- Мы отлично поработали, и эта победа точно придаст мне сил и вдохновения на оставшиеся здесь старты. Оптимистичное начало говорит о том, что продолжится все тоже хорошо, будем стараться. Мне в Минске предстоит еще три старта, так что уже совсем скоро предстоит освежить голову и начать работать, - приводит слова спортсмена Sportbox.ru.

Кстати, помимо Каменского на Европейских играх выступают еще два алтайских спортсмена: легкоатлеты Евгений Кунц и Полина Миллер.

ИСТОЧНИК KP.RU