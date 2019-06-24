2019-06-24T06:24:30+03:00
Общество

АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT

Поделиться:
Фото: из архива АлтГТУФото: из архива АлтГТУ
Изменить размер текста:

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 годах. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Второе место в рейтинге занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. АлтГТУ им. И.И. Ползунова находится на 17 месте. Алтайский государственный технический университет – единственный региональный вуз в этом рейтинге.

АлтГТУ оказался на одной позиции с Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Работодатели готовы платить выпускникам этих вузов в среднем от 82 тысячи рублей. Причем, только 68% выпускников АлтГТУ остаются работать в крае, остальные находят работу в других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты роспотребнадзора советуют кушать больше овощей и меньше соли
Какие фильмы претендуют на главный приз Шукшинского кинофестиваля
Мужчину с пакетом конопли задержали в чистом поле
В Барнауле кладут новый асфальт на улице Аносова
Бийский стрелок стал чемпионом II Европейских игр
Пригородные электрички изменят расписание в Барнауле
Алтайские специалисты рассказали правду о популярном консерванте Е-202
Семилетнего мальчика, пропавшего на пляже в Рубцовске, еще не нашли
Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб
Погода на 24 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер
Жители Алтайского края смогут пользоваться скоростным спутниковым интернетом
Школьник покончил с собой на Алтае
Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске
Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии