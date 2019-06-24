АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников сферы IT

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-24T06:24:30+03:00

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Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 годах. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Второе место в рейтинге занимает Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. АлтГТУ им. И.И. Ползунова находится на 17 месте. Алтайский государственный технический университет – единственный региональный вуз в этом рейтинге.

АлтГТУ оказался на одной позиции с Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Работодатели готовы платить выпускникам этих вузов в среднем от 82 тысячи рублей. Причем, только 68% выпускников АлтГТУ остаются работать в крае, остальные находят работу в других регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU