Семилетнего мальчика, пропавшего на пляже в Рубцовске, еще не нашли
В Рубцовске продолжаются поиски семилетнего Максима Шевелева, который 21 июня 2019 года пропал на пляже реки Алей.
Остается неизвестным – утонул ребенок или ушел в лес. Именно поэтому прорабатываются все варианты. О пропаже сразу же были оповещены жители Рубцовска. С 21 июня ведутся активные поиски в акватории реки Алей сотрудниками МЧС и водолазами. Неравнодушны к этому происшествию и волонтеры – они работают на месте и помогают всем, чем могут.
Ребенок до сих пор не найден. Местные жители пишут о том, что неизвестные спустили на воду искусственные цветы. По улицам ездят полицейские автомобили.
Ранее в социальных сетях писали о том, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье.
Примеры Максима: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, темно-серые глаза. Был одет в черные купальные плавки.
Всех, кто видел мальчика или знает, где он находится сейчас, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Необходима помощь добровольцев. Выезд организуется из Барнаула. Подробности можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU