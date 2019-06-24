Барнаульцы могут пожаловаться на некачественный хлеб

СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-24T04:25:41+03:00

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Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводит «горячую линию» по качеству и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

Пожаловаться на некачественную продукцию можно по телефону: 8 (3852) 50-30-79. Консультацию специалистов по всем вопросам можно получить по телефонам: 8 (3852) 50-40-61, 50-68-33 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 12:00. Обращения можно направить по электронной почте: mail@altcge.ru, оставить на сайте в опции «обратная связь».

Специалисты окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, исковых заявлений в суд.

Вместе с тем, в июне по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю жители региона смогут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг гражданам в предприятиях общественного питания. Телефон «горячей» линии: 8 (3852) 66-54-27.

ИСТОЧНИК KP.RU