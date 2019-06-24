Погода на 24 июня 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер

СЕГОДНЯ 04:14 2019-06-24T04:28:02+03:00

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24 июня 2019 года в Барнауле ожидается дождливая погода.

Так, по данным синоптиков, в краевой столице переменная облачность, временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, порывы до 12- 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18…+20.

По Алтайскому краю также переменная облачность, в большинстве районов дождь, местами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет +17…+22.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU