2019-06-23T16:57:48+03:00
Происшествия

Школьник покончил с собой на Алтае

Анна СЕМИНА
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Тело мальчика нашли в старом сараеТело мальчика нашли в старом сараеФото: Анна СЕМИНА
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Девятилетний мальчик погиб в Алтайском крае в результате самоубийства.

О произошедшем в воскресенье, 23 июня, пишет ИА «Толк». Трагедия случилась в одном из сел региона. Известно о нем стало из социальных сетей. По информации издания, глава района уже подтвердил печальное известие.

- По его словам, семья, в которой проживал ребенок, неблагополучная – мать с сожителем нередко выпивают. В семье есть еще двое детей, которых пока разместили в детском доме, - сообщает информагентство.

Тело мальчика нашла в заброшенном сарае на краю села. По данному факту Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю уже назначило проверку. Пока нет информации о том, знали ли близкие о намерениях мальчика. По словам собеседника агентства, ребенок был замкнутым и ни с кем не дружил. Также неизвестно оставил ли он предсмертную записку.

При этом как выяснилось, буквально несколько дней назад мать мальчика также пыталась свести счеты с жизнью, но тогда ее спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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