2019-06-23T10:25:36+03:00
Происшествия

Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»Фото: со страницы Аварком Бийск "Все ДТП Бийска»Фото: Анна СЕМИНА
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В субботу, 22 июня, в Бийске произошло жесткое столкновение грузовой «Газели» и легковушки. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков города – пересечении улицы Революции и переулка Коммунарского. Как пишет сайт издания «Бийский рабочий», дорожно-транспортные происшествия на данном участке происходят довольно часто. И, как правило, из-за банальной невнимательности водителей. Не исключено, что так было и в этот раз.

По словам сотрудников аварийного комиссариата, «Газель» столкнулась с автомобилем «Тойота Виста».

- Оба участника ДТП получили серьезные повреждения, люди, которые в них находились, живы, - сообщает источник.

Судя по снимкам с места происшествия, оба транспортных средства получили сильные повреждения: у легковушки разбита передняя часть, оторваны бампер и капот, полностью разбиты фары, треснуло лобовое стекло. «Газели» тоже сильно досталось.

Следуя по записи с камер наблюдения, иномарка выехала на перекресток на запрещающий цвет светофора и врезалась в «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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