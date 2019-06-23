Все живы: Жесткое столкновение произошло в Бийске

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-23T10:25:36+03:00

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В субботу, 22 июня, в Бийске произошло жесткое столкновение грузовой «Газели» и легковушки. Из водителей и пассажиров никто не пострадал.

Авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков города – пересечении улицы Революции и переулка Коммунарского. Как пишет сайт издания «Бийский рабочий», дорожно-транспортные происшествия на данном участке происходят довольно часто. И, как правило, из-за банальной невнимательности водителей. Не исключено, что так было и в этот раз.

По словам сотрудников аварийного комиссариата, «Газель» столкнулась с автомобилем «Тойота Виста».

- Оба участника ДТП получили серьезные повреждения, люди, которые в них находились, живы, - сообщает источник.

Судя по снимкам с места происшествия, оба транспортных средства получили сильные повреждения: у легковушки разбита передняя часть, оторваны бампер и капот, полностью разбиты фары, треснуло лобовое стекло. «Газели» тоже сильно досталось.

Следуя по записи с камер наблюдения, иномарка выехала на перекресток на запрещающий цвет светофора и врезалась в «Газель».

ИСТОЧНИК KP.RU