Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-23T07:31:12+03:00

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В Барнауле произошел пожар в частном жилом доме. По словам очевидцев, в него попала молния.

Пожар произошел накануне вечером, 22 июня, в микрорайоне Новосиликатный, на улице Целинной. Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на очевидцев, возгорание могло произойти из-за того, что в дом якобы попала молния. Действительно, огонь возник на крыше. Однако официальная версия ЧП все же не уточняется.

Стоит отметить, что накануне произошел еще один пожар. На 2-й Геодезической загорелся коттедж. На месте ЧП работали шесть машин спасателей МЧС. В данном случае возникло сразу две версии произошедшего. По одной очевидцы утверждают, что крыша загорелась из-за попадания молнии, по второй – загорелась спираль от комаров, а от нее огонь распространился и на постройку.

В обоих случаях огонь успел сильно повредить крыши зданий. По предварительной информации из жильцов никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU