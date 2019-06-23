Очевидцы: Частный дом загорелся после удара молнии
В Барнауле произошел пожар в частном жилом доме. По словам очевидцев, в него попала молния.
Пожар произошел накануне вечером, 22 июня, в микрорайоне Новосиликатный, на улице Целинной. Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на очевидцев, возгорание могло произойти из-за того, что в дом якобы попала молния. Действительно, огонь возник на крыше. Однако официальная версия ЧП все же не уточняется.
Стоит отметить, что накануне произошел еще один пожар. На 2-й Геодезической загорелся коттедж. На месте ЧП работали шесть машин спасателей МЧС. В данном случае возникло сразу две версии произошедшего. По одной очевидцы утверждают, что крыша загорелась из-за попадания молнии, по второй – загорелась спираль от комаров, а от нее огонь распространился и на постройку.
В обоих случаях огонь успел сильно повредить крыши зданий. По предварительной информации из жильцов никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU