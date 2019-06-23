Девушка отдала деньги за несуществующую квартиру

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-23T07:04:40+03:00

Девушка так и не получила ключи от съемной квартиры Фото: Анна СЕМИНА

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В Барнауле жертвой квартирных мошенников стала 23-летняя девушка. Она пыталась снять жилье, но в итоге лишилась денег.

Пострадавшая нашла в интернете объявление о сдаче квартиры в самом центре города, при этом по очень привлекательной цене.

- Она созвонилась с якобы хозяином этой квартиры и отправила ему пять тысяч рублей в качестве аванса. Деньги положила на его банковский счет, - пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Спустя некоторое время девушка вновь набрала номер хозяина квартиры, но телефон оказался отключен. Тогда она зашла на сайт и увидела, что объявление о сдаче квартиры удалено. Она поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU