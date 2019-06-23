Селянин угнал «шестерку» на Алтае

СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-23T06:03:55+03:00

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В Алтайском крае 32-летнего жителя села Глушинка Косихинского района подозревают в угоне «шестерки».

Согласно предварительным данным, мужчина шел по улице и увидел этот автомобиль. После этого он заметил, что салон машины открыт, а ключи находятся в замке зажигания.

- Он завел двигатель и уехал. Владелец автомобиля обнаружил отсутствие своей машины через несколько минут после угона. Об этом он сообщил в полицию, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Прибывшие на вызов полицейские заметили угнанный автомобиль на одной из улиц села и остановили его. Мужчина за рулем не стал отрицать своей вины и сознался во всем. Правда, по его словам, он взял машину просто чтобы покататься.

По данному факту составили административный протокол, а позже и уголовное дело по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU