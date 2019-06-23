2019-06-23T05:49:34+03:00
Происшествия

Барнаулец украл из магазина продуктовую тележку

Анна СЕМИНА
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В Барнауле полицейские задержали 26-летнего жителя краевой столицы, которого подозревают в краже из магазина продуктовой тележки.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Кражу злоумышленник совершил из магазина на проспекте Строителей.

- Работники торговой точки обнаружили факт хищения в ходе просмотра видеозаписи с камер наблюдения и обратились в полицию, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Как раз по этой записи полицейские и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный 26-летний житель. Он нанес ущерб 4500 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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