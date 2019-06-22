2019-06-22T14:02:25+03:00
Происшествия

Под Барнаулом автобус с пассажирами слетел в кювет и едва не перевернулся

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пригородный автобус маршрута №149 слетел в кювет неподалеку от Барнаула. «ПАЗ» чудом не перевернулся набок. ДТП произошло накануне, 21 июня.

О случившемся написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что авария произошла между поселками Лесной и Новые Зори. Свидетели произошедшего утверждают, что на участке, где произошла авария сплошные выбоины и ямы.

— Там ночью можно разбиться, ужасная дорога. Вроде сделали ее, но не учли что почва подвижная и водяной слой близко. В итоге в этом месте асфальт ушел в почву, а дальше асфальт вспучило огромными буграми, — написала в комментариях к сообщению об аварии Алиса Абсентер.

— Это ров для пропуска воды в паводок, весной там всё вымывает, вместе с асфальтом, во власихе ещё два таких участка. переезжать аккуратно надо, а дороги отличные там, — добавил Александр Суворов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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