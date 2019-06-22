В Барнауле приступили к ремонту объездной дороги

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-22T13:35:48+03:00

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В Барнауле 22 июня начались ремонтные работы на дороге в обход города. Эта трасса попала в число тех, которые отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, среди прочих работ запланирована реконструкция моста через Барнаулку. Старый мост полностью демонтируют. Вместо него будет построено новое сооружение. Здесь же заменят барьеры и перила, установят новые опоры освещения, обновят тротуары.

Планируемые работы не приведут к полному перекрытию автомобильного движения на данном участке.

Ремонт самой трассы запланирован от моста до улицы Кутузова. Здесь обещают расширить проезжую часть, так чтобы на этом участке можно было двигаться на автомобилях по двум полосам в каждую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU