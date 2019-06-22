В Рубцовске на берегу Алея пропал семилетний мальчик
В Рубцовске продолжаются поиски семилетнего Максима Шевелёва, который пропал накануне, 21 июня, на пляже реки Алей.
Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», рост мальчика 130-140 сантиметров. Ребенок среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза темно-серые. Был одет в черные купальные плавки.
Известно, что на место поиска выдвинулись добровольцы из разных уголков Алтайского края. Волонтеры прочесывают окрестности того места, где пропал ребенок.
В 16 часов по местному времени в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что мальчик так и не найден. Штаб свернут. Все задачи закрыты. На месте работают водолазы.
Напомним, что пару недель назад, 8 июня, в Республике Алтай на реке Чуя утонул пятилетний ребенок. Мальчик поскользнулся и упал в воду. Его унесло течением реки.
ИСТОЧНИК KP.RU