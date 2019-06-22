СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-22T13:19:50+03:00

В Рубцовске на берегу Алея пропал семилетний мальчик Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

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В Рубцовске продолжаются поиски семилетнего Максима Шевелёва, который пропал накануне, 21 июня, на пляже реки Алей.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», рост мальчика 130-140 сантиметров. Ребенок среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза темно-серые. Был одет в черные купальные плавки.

Известно, что на место поиска выдвинулись добровольцы из разных уголков Алтайского края. Волонтеры прочесывают окрестности того места, где пропал ребенок.

В 16 часов по местному времени в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что мальчик так и не найден. Штаб свернут. Все задачи закрыты. На месте работают водолазы.

Напомним, что пару недель назад, 8 июня, в Республике Алтай на реке Чуя утонул пятилетний ребенок. Мальчик поскользнулся и упал в воду. Его унесло течением реки.

ИСТОЧНИК KP.RU