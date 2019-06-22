2019-06-22T13:19:50+03:00
Происшествия

В Рубцовске на берегу Алея пропал семилетний мальчик

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
В Рубцовске на берегу Алея пропал семилетний мальчикВ Рубцовске на берегу Алея пропал семилетний мальчикФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Рубцовске продолжаются поиски семилетнего Максима Шевелёва, который пропал накануне, 21 июня, на пляже реки Алей.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», рост мальчика 130-140 сантиметров. Ребенок среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза темно-серые. Был одет в черные купальные плавки.

Известно, что на место поиска выдвинулись добровольцы из разных уголков Алтайского края. Волонтеры прочесывают окрестности того места, где пропал ребенок.

В 16 часов по местному времени в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что мальчик так и не найден. Штаб свернут. Все задачи закрыты. На месте работают водолазы.

Напомним, что пару недель назад, 8 июня, в Республике Алтай на реке Чуя утонул пятилетний ребенок. Мальчик поскользнулся и упал в воду. Его унесло течением реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Барнаулом автобус с пассажирами слетел в кювет и едва не перевернулся
В Барнауле приступили к ремонту объездной дороги
Мошенник похитил у жителей Алтайского края более 200 тысяч рублей
«Титов-Арену» в Барнауле раскритиковали еще до открытия
В Алтайском крае растет численность и активность комаров
Спорткомплекс «Темп» закрыли в Барнауле из-за нарушений норм пожарной безопасности
В Бийске за полгода выполнили годовой план замены лифтов
В Алтайском крае поймали очередного «закладчика» наркотиков
Рысята родились в барнаульском зоопарке
Четырехкилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле
Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды
Штормпрогноз передали синоптики на 22 и 23 июня 2019 года в Алтайском крае
Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»
В Барнауле продлили перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны
Уголовник обманул жителей Алтайского края на 200 тысяч рублей