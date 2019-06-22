2019-06-22T12:02:16+03:00
Происшествия

Мошенник похитил у жителей Алтайского края более 200 тысяч рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенник похитил у жителей Алтайского края более 200 тысяч рублейМошенник похитил у жителей Алтайского края более 200 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайским полицейским удалось установить личность мошенника, который украл у жителей региона более 200 тысяч рублей. Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник попал в беду».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мошеннические действия в отношении жителей региона совершал 31-летний мужчина, который отбывал наказание в одной из исправительных колоний Челябинской области.

Злоумышленник звонил случайным людям, представлялся их родственником, говорил, что попал в беду и просил перевести ему деньги, чтобы выйти из трудного положения. В отдельных ситуациях он представлялся сотрудником полиции и также просил деньги для быстрого решения выдуманной проблемы.

Буквально за два месяца мошеннику удалось обмануть более десяти человек на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленник полностью признал свою вину и написал явку с повинной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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