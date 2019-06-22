Мошенник похитил у жителей Алтайского края более 200 тысяч рублей
Алтайским полицейским удалось установить личность мошенника, который украл у жителей региона более 200 тысяч рублей. Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник попал в беду».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мошеннические действия в отношении жителей региона совершал 31-летний мужчина, который отбывал наказание в одной из исправительных колоний Челябинской области.
Злоумышленник звонил случайным людям, представлялся их родственником, говорил, что попал в беду и просил перевести ему деньги, чтобы выйти из трудного положения. В отдельных ситуациях он представлялся сотрудником полиции и также просил деньги для быстрого решения выдуманной проблемы.
Буквально за два месяца мошеннику удалось обмануть более десяти человек на общую сумму более 200 тысяч рублей.
В настоящее время злоумышленник полностью признал свою вину и написал явку с повинной.
ИСТОЧНИК KP.RU