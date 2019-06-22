СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-22T11:14:54+03:00

«Титов-Арену» в Барнауле раскритиковали еще до открытия Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

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Градостроительный совет при администрации Барнаула рассмотрел проект реконструкции Дворца зрелищ и спорта, который будет носить название «Титов-Арена». Архитекторы весьма критически отнеслись к новому проекту спортивного объекта.

Как пишет «Алтапресс», проект реконструкции Дворца зрелищ и спорта разрабатывала компания «Графит». Ее директор Сергей Черепанов на прошедшем совете заявил, что изменится только внешний облик спортивного сооружения. При этом конструкция здания останется прежней.

Нижнюю часть фасада пока планируют оставить без изменений. При этом полностью должен измениться облик верхней части строения.

Архитекторы достаточно критически высказались по поводу тех изменений, которые ожидают Дворец зрелищ и спорта.

— Вы считаете, если поменяется собственник Большого театра, надо позволить ему разместить логотип компании на фасаде? Неужели вы не понимаете, что Дворец зрелищ и спорта — это своеобразный символ Барнаула. Это здание в центре города, а не где-то на проспекте Энергетиков. И вдруг в угоду каких-то командных вещей, все меняется. А как же история? — сказал гендиректор компании «Домострой-Барнаул» Евгений Востриков.

— В Советское время образцовые проекты назывались типовыми. Я понимаю, что в современном мире другие требования, материалы, но архитектурный образ этого объекта уже сложился и его надо обязательно сохранять, — поддержал своего коллегу архитектор Петр Анисифоров.

Пока проект реконструкции Дворца зрелищ и спорта члены градостроительного совета единогласно отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU