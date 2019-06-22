В Алтайском крае растет численность и активность комаров
В последние дни по всей территории Алтайского края отмечается увеличение численности и активности комаров.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, ночные перепады температуры воды и воздуха в мае и начале июня были губительными для личинок комаров. В настоящее время для активного размножения комаров сложились наиболее благоприятные условия.
Практически ежедневные дожди, большое количество мелких водоемов и открытых емкостей с водой, предназначенной для поливы, способствуют интенсивному размножению комаров в регионе.
Как отмечают специалисты, выплод комаров происходит в водоемах и влажной почве каждые 5-7 дней с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле-августе. Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это третья декада сентября – первая декада октября.
По данным на 20 июня в Алтайском крае от комаров обработано более 180 га территории.
ИСТОЧНИК KP.RU