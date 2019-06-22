В Алтайском крае растет численность и активность комаров

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-22T08:52:40+03:00

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В последние дни по всей территории Алтайского края отмечается увеличение численности и активности комаров.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, ночные перепады температуры воды и воздуха в мае и начале июня были губительными для личинок комаров. В настоящее время для активного размножения комаров сложились наиболее благоприятные условия.

Практически ежедневные дожди, большое количество мелких водоемов и открытых емкостей с водой, предназначенной для поливы, способствуют интенсивному размножению комаров в регионе.

Как отмечают специалисты, выплод комаров происходит в водоемах и влажной почве каждые 5-7 дней с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле-августе. Активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это третья декада сентября – первая декада октября.

По данным на 20 июня в Алтайском крае от комаров обработано более 180 га территории.

ИСТОЧНИК KP.RU