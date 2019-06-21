В Бийске за полгода выполнили годовой план замены лифтов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-21T15:54:24+03:00

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В алтайском наукограде за полгода заменили 33 лифта в 22 многоэтажных домах, выполнив весь план на этот год. На установку нового оборудования по краевой программе капремонта потрачено более 70 миллионов рублей. Эти деньги собрали с собственников многоквартирных домов, которые складываются на счете регионального Фонда капитального ремонта Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на объектах подрядчик полностью заменил оборудование, кабины и двери, системы управления и безопасности. В лифтах установили новые световые табло для отслеживания местоположения и направления движения, звуковые датчики, сигнализирующие о прибытии кабины.

Для удобства слабовидящих на всех панелях информация продублирована шрифтом Брайля. После инспекции приемочной комиссии, прохождения технического освидетельствования и разрешения Ростехнадзора лифты начнут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU